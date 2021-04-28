Погода у Києві 28 квітня: вдень тепло, а вночі заморозки
У Києві вдень 28 квітня очікують теплу та сонячну погоду. Втім, вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
Уночі синоптики обіцяють заморозки й в повітрі. Температура опуститься від 0 до мінус 2 градусів.
Про погоду в Україні Прогноз погоди на 28 квітня: сонячно, але заморозки не відступають
Така погода спостерігатиметься на території усієї України. Вдень 28 квітня вдень буде сонячно і безхмарно. У Києві очікують до 13 градусів тепла.
Прогноз на 29 квітня
У столиці "чистий четвер" буде із вітряним сонечком, але без опадів.
Нічні заморозки поступово відступатимуть, хіба ще десь зачепляться за ґрунт. День принесе комфортні +14 градусів. Не зчуємося, як і до +20 дійдемо,
– пише метеорологиня Наталка Діденко.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно, 26 квітня, на Київщині йшов сильний сніг. Аномальне явище було зафіксоване у місті Богуславі та інших регіонах.
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