Погода у Києві 28 квітня: вдень тепло, а вночі заморозки

У Києві вдень 28 квітня очікують теплу та сонячну погоду. Втім, вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5 градусів.

Уночі синоптики обіцяють заморозки й в повітрі. Температура опуститься від 0 до мінус 2 градусів.

Про погоду в Україні Прогноз погоди на 28 квітня: сонячно, але заморозки не відступають

Така погода спостерігатиметься на території усієї України. Вдень 28 квітня вдень буде сонячно і безхмарно. У Києві очікують до 13 градусів тепла.

Прогноз на 29 квітня

У столиці "чистий четвер" буде із вітряним сонечком, але без опадів.

Нічні заморозки поступово відступатимуть, хіба ще десь зачепляться за ґрунт. День принесе комфортні +14 градусів. Не зчуємося, як і до +20 дійдемо,

– пише метеорологиня Наталка Діденко.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно, 26 квітня, на Київщині йшов сильний сніг. Аномальне явище було зафіксоване у місті Богуславі та інших регіонах.