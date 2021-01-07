У Києві 7 по 8 січня очікують сніг та ожеледицю на дорогах. Місцями прогнозують сильні пориви вітру.

Такими даними поділились в Укргідрометцентрі. Про це інформує їх сайт.

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Якою буде погода у Києві 7 – 8 січня

У ввечері в столиці прогнозують плюсову температуру – 2-3 градуси та сніг. А от вночі може вдарити невеликий мороз – тож зранку ймовірно на дорогах з’явиться ожеледиця.

Як поводитися водіям під час ожеледиці: поради

керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом;

враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття;

звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця;

уникайте будь-яких ризикованих маневрів;

за можливості краще перенесіть поїздку на світлу пору доби;

підготуйте свій автомобіль до зими. Обов’язково необхідно змінити літню гуму на зимову ;

; за можливості не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди;

якщо в далеку дорогу таким необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону;

коли під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу Службу порятунку "101 " або поліцію.

Сайт 24 каналу підготував інфографіку для водіїв – що робити, якщо на дорозі ожеледиця.

9 січня також очікують сніг у столиці. Зокрема, вночі стовпчик термометра опуститься до -2...-4 градусів. Вдень буде трохи тепліше – -1...+2 градусів.