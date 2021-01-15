У Києві через морози скасували вуличні ярмарки: що відомо
У столиці чекають сильні морози / pixabay
На Київ насуваються сильні морози – очікується похолодання до -15 градусів. Через це влада міста скасувала всі заплановані продуктові ярмарки.
За прогнозами Укргідрометцентру в ніч проти 16 січня температура може опуститися до -17 градусів. Холодна погода утримається й 17 – 18 січня. Про це повідомляє сайт КМДА.
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Окрім того, 15 січня протягом дня знову очікується сніг.
Що робити, аби не змерзнути – рекомендації КМДА
- Одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною.
- Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, підіймайте комір.
- Одягайте лише сухе взуття, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
- Не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з'їжте що-небудь.
- Заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.
- Рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла.
- Підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися.
- Категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком.
- Не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла.
- У жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.
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