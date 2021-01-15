На Київ насуваються сильні морози – очікується похолодання до -15 градусів. Через це влада міста скасувала всі заплановані продуктові ярмарки.

За прогнозами Укргідрометцентру в ніч проти 16 січня температура може опуститися до -17 градусів. Холодна погода утримається й 17 – 18 січня. Про це повідомляє сайт КМДА.

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Окрім того, 15 січня протягом дня знову очікується сніг.

Що робити, аби не змерзнути – рекомендації КМДА

Одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною.

Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, підіймайте комір.

Одягайте лише сухе взуття, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

Не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з'їжте що-небудь.

Заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.

Рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла.

Підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися.

Категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком.

Не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла.

У жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Зверніть увагу! У Києві облаштовані 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. Ось їхні адреси.