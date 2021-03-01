Якою буде погода у Києві у перший весняний тиждень: прогноз синоптиків

У перший весняний тиждень у Києві очікується тепла погода. Але у п’ятницю може ще піти сніг.

За прогнозом у понеділок, 1 березня, у столиці без істотних опадів. Температура повітря вдень від 2 до 4 градусів тепла.

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Протягом наступних 4 днів у Києві очікується сонячна погода. У четвер стовпчик термометра підніметься до +10.

Втім, зима ще нагадуватиме про себе незначними морозами вночі. А на кінець робочого тижня у п’ятницю 5 березня вдень попри плюсову температуру очікується мокрий сніг.

Погода в Україні

Перші дні весни в Україні будуть вологими, але температурний фон істотно не зміниться. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг в окремих регіонах нашої країни. Мінусових температур на початку березня не варто чекати. Винятком з правила є лише Карпати.