Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, майже до кінця тижня у Києві буде дуже спекотна та суха погода. Лише 11 липня місцями пройдуть грози.

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Відносно комфортною буде лише температура повітря вночі.

Нижче ніж +30 не буде



Погода у Києві 8 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру

Спеціалісти вважають, що вдень 8 липня у Києві стовпчики термометрів показуватимуть +30...+32 градуси. Лише вночі стане більш прохолодно – до +17...19 градусів.



Погода у Києві 9 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру

9 липня у столиці також буде сонячно та спекотно. Вдень сонце прогріє повітря до +30...+32 градусів, а вночі температура опуститься до відмітки +18...+20 градусів.

у столиці також буде сонячно та спекотно. Вдень сонце прогріє повітря до +30...+32 градусів, а вночі температура опуститься до відмітки +18...+20 градусів. Погода у Києві 10 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру Така ж пекельна спека очікує киян й 10 липня. Вночі жителі столиці знову побачать на термометрах комфмортні +18...+20 градусів, а вдень – вже традиційні +30...+32.

Погода у Києві 11 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру Лише з 11 липня надії мешканців Києва на дощ можуть виправдатися. Втім, ймовірно, що опади не принесуть полегшення та не врятують від спеки. Синоптики прогнозують +31...+33 градуси вдень. Та +19...+21 вночі.

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