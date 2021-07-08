Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, майже до кінця тижня у Києві буде дуже спекотна та суха погода. Лише 11 липня місцями пройдуть грози.
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Відносно комфортною буде лише температура повітря вночі.
Нижче ніж +30 не буде
Погода у Києві 8 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру
Спеціалісти вважають, що вдень 8 липня у Києві стовпчики термометрів показуватимуть +30...+32 градуси. Лише вночі стане більш прохолодно – до +17...19 градусів.
Погода у Києві 9 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру
Погода у Києві 10 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру
Погода у Києві 11 липня / Ілюстрація Укргідтрометцентру
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