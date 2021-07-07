Що відомо про поліцейську спецоперацію
Правоохоронці прибули у квартиру на виклик про сімейну сварку. На місці події власник помешкання вистрілив з рушниці у поліцейського та цивільного.
Важливо Київського стрілка затримала поліція
У результаті патрульний отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення обличчя. Водночас нападник зачинився у квартирі, а потім підпалив її. Правоохоронці ввели спецоперацію, а місцевих мешканців вивели з будівлі.
Правоохоронці біля будинку, де забарикадувався нападник / Фото МВС
На місце події прибули рятувальники. Вони ліквідували пожежу.
Дивіться відео евакуації місцевих мешканців:
Правоохоронці зі службовою собакою почали штурмувати квартиру. На фото видно задимлений під'їзд поліцейських та рятувальників. Силовики вибили двері в охоплене вогнем помешкання.
Силовики штурмували квартиру / Фото МВС
Стрілка затримали та вивели з будинку. Його посадили у поліцейський автомобіль та повезли у відділок. Вогонь відкривати не довелося.
"Голосіївського стрілка" затримали / Фото МСВ
На щастя, під час спецоперації ніхто не постраждав.