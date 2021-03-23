У Києві впіймали педофіла, який показував статевий орган 14-річниій дівчинці просто на дитячому майданчику. Його затримав перехожий та здав поліції.

Педофіл, який до речі має паспорт іншої країни, був п’яний. Він побачив дитину на майданчику, підійшов та почав чіплятися й показав дівчинці статевий орган.

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Дівчинці допоміг перехожий

Це побачив інший чоловік, який просто йшов вулицею. Він вирішив втрутитись – зупинив педофіла та утримував його до прибуття поліції, яку сам й викликав.

Інцидент стався на вулиці Червонозаводській у Святошинському районі столиці. Педофілу загрожує тюрма до 5 років.

Затриманий педофіл / Фото Нацполіції

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