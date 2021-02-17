За підозрою у сексуальному насильстві щодо дітей затримали зловмисників поліцейські Києва. Жертвами зґвалтувань стали 9-річний школяр та 18-річний юнак.

Злочини сталися в Голосіївському та Оболонському районах Києва та були систематичними.

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Розслідування щодо зловмисників ще триває, але правоохоронці їх вже затримали.

Один ґвалтував пасинка, а інший – сусіда

Правоохоронці стверджують, що 28-річний чоловік цілий рік ґвалтував 9-річного пасинка. Він нападав на хлопця, коли мати потерпілого була на роботі. Про злочин стало відомо лише тоді, коли школяр розповів все матері.

По іншій справі проходить 47-річний киянин, який живе у тому ж багатоквартирному будинку, що й 18-річний юнак. Ґвалтував він його нібито систематично протягом року. Тобто на час скоєння злочину потерпілий не був повнолітнім.

Де зараз перебувають підозрювані у зґвалтуванні неповнолітніх неприродним способом, невідомо.

Якщо провину чоловіків доведуть в суді, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення