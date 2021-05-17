Про це розповіли у пресслужбі Укрзалізниці, зазначивши, що керівництво оператора залізних доріг зацікавлене у співпраці з поліцією. Також у УЗ наголосили на необхідності викорінення протиправних корупційних явищ.

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Посадовці кажуть, що кримінальне провадження, за яким проводять обшуки, відкрите на початку 2021 року.

Заволодіння коштами заводу

  • Згідно з відкритими даними, поліцейські підозрюють службових осіб електровагоноремонтного заводу у крадіжці бюджетних грошей в особливо великому обсязі.
  • Сам злочин стався нібито у 2019 році.
  • Хто саме є фігурантом провадження, а також про які суми йде мова, правоохоронці наразі не повідомили.

Керівництво Укрзалізниці створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії, 
— підкреслили у компанії.

 