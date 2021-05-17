Про це розповіли у пресслужбі Укрзалізниці, зазначивши, що керівництво оператора залізних доріг зацікавлене у співпраці з поліцією. Також у УЗ наголосили на необхідності викорінення протиправних корупційних явищ.

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Посадовці кажуть, що кримінальне провадження, за яким проводять обшуки, відкрите на початку 2021 року.

Заволодіння коштами заводу

Згідно з відкритими даними, поліцейські підозрюють службових осіб електровагоноремонтного заводу у крадіжці бюджетних грошей в особливо великому обсязі.

Сам злочин стався нібито у 2019 році.

Хто саме є фігурантом провадження, а також про які суми йде мова, правоохоронці наразі не повідомили.

Керівництво Укрзалізниці створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії,

— підкреслили у компанії.

У 2020 році працівники СБУ проводили обшуки на електровагоноремонтному заводі. Тоді слідчі шукали докази змови керівництва підприємства та приватних осіб про постачання запчастин невідповідної якості. При цьому продукцію завод закуповував із суттєвим завищенням цін.