Поліцейські обшукують Київський електровагоноремонтний завод

Правоохоронці прийшли з обшуками до компанії, яка підпорядкована Укрзалізниці. 17 травня у рамках кримінальної справи про корупцію в офісі ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" проводять слідчі дії.
Про це розповіли у пресслужбі Укрзалізниці, зазначивши, що керівництво оператора залізних доріг зацікавлене у співпраці з поліцією. Також у УЗ наголосили на необхідності викорінення протиправних корупційних явищ.
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Посадовці кажуть, що кримінальне провадження, за яким проводять обшуки, відкрите на початку 2021 року.
Заволодіння коштами заводу
- Згідно з відкритими даними, поліцейські підозрюють службових осіб електровагоноремонтного заводу у крадіжці бюджетних грошей в особливо великому обсязі.
- Сам злочин стався нібито у 2019 році.
- Хто саме є фігурантом провадження, а також про які суми йде мова, правоохоронці наразі не повідомили.
Керівництво Укрзалізниці створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії,
— підкреслили у компанії.