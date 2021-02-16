Поліцейські розповіли деталі отруєння школярок з Боярки

Учениці ліцею "Гармонія" під Києвом 16 січня наковталися таблеток, через що одна з них загинула. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії та опитують свідків.

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На перевірі дівчата пішли у аптеку та купили ліки від спазмів "Дротаверин".

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У приміщення ліцею 12-річна та 13-річна школярки випили кожна по 40 таблеток. Їх вже непритомних знайшли однокласниці, які і забили на сполох.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, кіберполіція та ювенальна превенція поліції Київщини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, опитують свідків,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що препарат "Дротаверин" є аналогом ліків "НО-ШПА" та відпускається без рецепта. Через це слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби щодо законності продажу лікарських препаратів дітям. Крім того, вони звернулися до Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА щодо запобігання таких порушень у майбутньому.

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