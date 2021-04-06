Київські поліцейські-спецпризначенці довезли хірурга на екстрену операцію дитини: фото
Медик зупинив службову машину, в якій перебували київські бійці полку особливого призначення №1, та попросив допомогти йому дістатися лікарні у Вишгороді. Правоохоронці чоловіку не відмовили.
Джерело:МВС України
Як зазначили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, лікар поспішав до 8-річного хлопчика, який потребував термінової операції. Правоохоронцям чоловік представився судинним хірургом одного з медичних закладів Києва.
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Що відомо про допомогу поліцейських лікарю у Києві
Інцидент трапився на вихідних вночі у Деснянському районі столиці. Автівку поліції зупинив чоловік у спецодязі та з сумкою лікаря.
На прохання лікаря лейтенант поліції Петро Гриб та його напарник майже миттєво увімкнули проблискові маячки та повезли чоловіка до медичного закладу.
Спецпризначенці поліції відвезли хірурга на термінову операцію дитини / Фото МВС України
Лікар і батьки хлопчика подякували поліцейським за безперешкодний та терміновий супровід хірурга, адже травма могла привести до погіршення стану здоров’я та навіть інвалідності,
– зазначили у пресслужбі МВС.
Поліцейські Києва нерідко допомагають людям, які просять їх супроводити автівки або кудись відвезти.
- У перший день посиленого карантину 5 квітня патрульні відвезли медсестру Інституту раку, яка не мала перепустки та не могла дістатися робочого місця.
- У грудні 2020 інспектори поліції супроводжували до лікарні автівку таксі, в якій перебував хворий хлопчик.
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