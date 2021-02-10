Чоловіки спортивної статури, що збиралися у Києві для проведення акцій протесту проти блокування проросійських пропагандистських каналів, зберігали чималу кількість озброєння.

Після досить довгого та відносно млявого протистояння представників "нацкорпусу" та зібраних політиками з ОПЗЖ тітушок поліцейські запросили до районного відділку поліції понад 100 чоловіків.

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Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про підготовку до злочину та хуліганство. Кваліфікацію події можуть змінити.

Помпові рушниці та гранати



У тітушок, які мали протестувати проти блокування антиукраїнських каналів, знайшли зброю / Фото пресслужби поліції Києва

Як зазначив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, під час обшуку в приміщенні, де збиралися тітушки, поліцейські знайшли пістолети, помпову рушницю, гранати та набої.

Всі заборонені речі вилучили та відправили на експертизу.

Як тільки ми отримали повідомлення, що дві групи осіб зібралися біля приміщення на Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок та провели першочергові слідчі дії. Зокрема у результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії,

– зазначив Крищенко.

Чи затримали когось з тітушок, невідомо.



До чого саме готувалися тітушки, наразі невідомо / Фото пресслужби поліції Києва