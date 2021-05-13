Про черговий злочин правоохоронці дізналися від власниці будинку в селі Хотів на Київщині. 57-річна жінка розповіла поліції, що невідомі вдерлися до її будинку та викрали 7 тисяч доларів.

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Слідчі, які прибули на місце події, встановили місцеперебування ймовірних крадіїв за допомогою камер спостереження.

Причетні до 3 крадіжок



Зловмисники користувалися звичайними інструментами / Фото поліції Київщини

Зловмисників затримали. Ними виявились 40-річні громадяни Грузії, які мешкали у Дніпрі. Скоювати злочини чоловіки їздили до Київської області.

Переміщувалися ймовірні крадії на легковику з європейською реєстрацією.

В автівці зловмисників поліцейські знайшли інструменти для проникнення у приміщення.

Фігурантів провадження помістили до ізолятора тимчасового тримання.



Зловмисників затримали з награбованим / Фото поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що іноземці здійснювали крадіжки вдень. Вони нібито вдиралися до осель заможних осіб, віджимаючи вікна. Зловмисники забирали коштовності та тікали.



40-річних грузинів можуть ув'язнити на 6 років / Фото поліції Київської області

Слідчі встановили, що чоловіки причетні до крадіжки у селі Хотів, а також до щонайменше двох аналогічних випадків у селищі Глеваха. Обом зловмисникам інкримінують вчинення крадіжки групою осіб за попередньою змовою. Якщо суд визнає їх винними, чоловіків можуть посадити до тюрми на термін від 3 до 6 років.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманим підозри. Незабаром суд обиратиме їм запобіжний захід.