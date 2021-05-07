Після перевірки інформацію про смерть жінки передадуть до Державного бюро розслідувань. Через що саме померла затримана, з'ясовує судово-медичний експерт.
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Поліцейські кажуть, що жодних скарг на здоров'я від жінки не надходило.
Що відомо про смерть затриманої у поліції Києва
- Жінку без постійного місця проживання затримали в одному з магазинів Святошинського району столиці. Раніше вона неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
- За фактом вчинення нею злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Саму ж жінку затримали та посадили до ізолятора тимчасового тримання.
- Вона перебувала у приміщенні сама.
- Вранці поліцейські виявили затриману мертвою.
На місці події працювали лікарі, які намагалися реанімувати жінку. Слідчі опрацювали записи з камер спостереження.