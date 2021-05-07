У поліцейському ізоляторі в Києві померла затримана

Поліцейські столиці намагаються з'ясувати обставини смерті жінки, яку в ніч навпроти 7 травня затримали за вчинення крадіжки. Інцидент стався у Святошинському районі Києва.

Після перевірки інформацію про смерть жінки передадуть до Державного бюро розслідувань. Через що саме померла затримана, з'ясовує судово-медичний експерт.

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Поліцейські кажуть, що жодних скарг на здоров'я від жінки не надходило.

Що відомо про смерть затриманої у поліції Києва

Жінку без постійного місця проживання затримали в одному з магазинів Святошинського району столиці. Раніше вона неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

За фактом вчинення нею злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Саму ж жінку затримали та посадили до ізолятора тимчасового тримання.

Вона перебувала у приміщенні сама.

Вранці поліцейські виявили затриману мертвою.

На місці події працювали лікарі, які намагалися реанімувати жінку. Слідчі опрацювали записи з камер спостереження.