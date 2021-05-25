Поліція Києва розшукує чоловіка, який побив битою водія: назвали прізвище

25 травня 2021 , 13:46
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Антона Геращенка

У Києві поліція розшукує Романюту Романа Олександровича, який 23 травня вчинив конфлікт на дорозі й побив битою водія Ford. Агресивний чоловік розбив йому голову.

Романюту підозрюють у побитті людей та трощі машини. Інцидент стався на вулиці Здолбунівській.

Ми про це писали Через гудок: у Києві водій позашляховика з битою побив іншого – відео 18+

Пропонують здатися добровільно

Інформацію про розшук й прізвище підозрюваного оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Прохання до всіх, хто знає про місцезнаходження Романа Романюти – повідомити про це в поліцію за номером 102. Або сам пан Романюта може повідомити … і за ним приїде поліція,
– написав Геращенко.

Подробиці інциденту

  • Водій Volkswagen Touareg пішов на розворот, не пропустивши при цьому машину, яка рухалася зустрічною смугою.
  • Щоб уникнути зіткнення, керманичу "американця" довелося зменшувати швидкість і сигналити.
  • Після гудка водій "німця" чомусь образився та почав переслідувати Ford. Він почав підрізати опонента та провокувати аварійні ситуації.
  • Згодом агресивний чоловік вийшов із автівки та почав погрожувати застосувати газовий балончик. Після цього він сів до позашляховика, але почув зауваження про необхідність вивчити правила дорожнього руху.
  • Тоді зловмисник сфотографував номери Ford, закрив обличчя та дістав з багажника биту.
  • Внаслідок інциденту водій "американця" отримав поранення голови. Зловмисник втік до приїзду поліцейських.

Дивіться відео побиття водія Ford у Києві:

Автор: Ярослав Голобородько