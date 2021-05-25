Поліція Києва розшукує чоловіка, який побив битою водія: назвали прізвище

У Києві поліція розшукує Романюту Романа Олександровича, який 23 травня вчинив конфлікт на дорозі й побив битою водія Ford. Агресивний чоловік розбив йому голову.

Романюту підозрюють у побитті людей та трощі машини. Інцидент стався на вулиці Здолбунівській.

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Інформацію про розшук й прізвище підозрюваного оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Прохання до всіх, хто знає про місцезнаходження Романа Романюти – повідомити про це в поліцію за номером 102. Або сам пан Романюта може повідомити … і за ним приїде поліція,

– написав Геращенко.

Подробиці інциденту

Водій Volkswagen Touareg пішов на розворот, не пропустивши при цьому машину, яка рухалася зустрічною смугою.

Щоб уникнути зіткнення, керманичу "американця" довелося зменшувати швидкість і сигналити.

Після гудка водій "німця" чомусь образився та почав переслідувати Ford. Він почав підрізати опонента та провокувати аварійні ситуації.

Згодом агресивний чоловік вийшов із автівки та почав погрожувати застосувати газовий балончик. Після цього він сів до позашляховика, але почув зауваження про необхідність вивчити правила дорожнього руху.

Тоді зловмисник сфотографував номери Ford, закрив обличчя та дістав з багажника биту.

Внаслідок інциденту водій "американця" отримав поранення голови. Зловмисник втік до приїзду поліцейських.

Дивіться відео побиття водія Ford у Києві: