У Києві влаштували облаву на ресторани, які працюють під час локдауну: фото, відео
Київські правоохоронці влаштували рейд розважальними закладами. Вони виявили порушників, які працюють, попри заборону на тлі посилення карантину.
Джерело:Нацполіція
У поліції закликали власників таких закладів не організовувати закриті вечірки з обмеженим доступом. Адже все це тягне за собою відповідальність.
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Як повідомив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва, 17 квітня поліцейські перевірили 533 об'єкти. Вони виявили, що попри заборону, працювали заклади:
- Hype;
- "50";
- "Ішак";
- "Спаркс";
- Shef;
- ресторан готелю Favor Park.
Порушники карантину у Києві / Фото Нацполіції
Усі приміщення вже продезінфікували / Фото Нацполіції
Що загрожує порушникам
Поліція зафіксувала всі факти порушення та притягнула до відповідальності адміністраторів закладів. На посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів.
Крім цього, поліцейські склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів. Працівники Держспоживслужби обробили приміщення, коли їх покинули відвідувачі.
У Києві поліція виявила порушення карантину: дивіться відео
Що варто знати про локдаун у Києві: коротко
- Київ досі перебуває у червоній зоні адаптивного карантину. Жорсткий карантин у столиці напередодні знову продовжили – до 30 квітня.
- Мовиться, зокрема, про заборону на вільні перевезення громадським транспортом, закриття дитячих садочків та інших навчальних закладів.
- За інформацією ЗМІ, у Київській міській держадміністрації розглядають введення додаткових карантинних обмежень на великодні свята.
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