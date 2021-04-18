У Києві влаштували облаву на ресторани, які працюють під час локдауну: фото, відео

Київські правоохоронці влаштували рейд розважальними закладами. Вони виявили порушників, які працюють, попри заборону на тлі посилення карантину.

У поліції закликали власників таких закладів не організовувати закриті вечірки з обмеженим доступом. Адже все це тягне за собою відповідальність.

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Як повідомив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва, 17 квітня поліцейські перевірили 533 об'єкти. Вони виявили, що попри заборону, працювали заклади:

Hype;

"50";

"Ішак";

"Спаркс";

Shef;

ресторан готелю Favor Park.



Порушники карантину у Києві / Фото Нацполіції



Усі приміщення вже продезінфікували / Фото Нацполіції

Що загрожує порушникам

Поліція зафіксувала всі факти порушення та притягнула до відповідальності адміністраторів закладів. На посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів.

Санкція статті про порушення правил щодо карантину передбачає штраф – від 34 до 170 тисяч гривень.

Крім цього, поліцейські склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів. Працівники Держспоживслужби обробили приміщення, коли їх покинули відвідувачі.

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