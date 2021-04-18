У Києві влаштували облаву на ресторани, які працюють під час локдауну: фото, відео

Джерело:Нацполіція
Київські правоохоронці влаштували рейд розважальними закладами. Вони виявили порушників, які працюють, попри заборону на тлі посилення карантину.
У поліції закликали власників таких закладів не організовувати закриті вечірки з обмеженим доступом. Адже все це тягне за собою відповідальність.
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Як повідомив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва, 17 квітня поліцейські перевірили 533 об'єкти. Вони виявили, що попри заборону, працювали заклади:
Порушники карантину у Києві / Фото Нацполіції
Усі приміщення вже продезінфікували / Фото Нацполіції
Поліція зафіксувала всі факти порушення та притягнула до відповідальності адміністраторів закладів. На посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів.Зверніть увагу! Санкція статті про порушення правил щодо карантину передбачає штраф – від 34 до 170 тисяч гривень.
Крім цього, поліцейські склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів. Працівники Держспоживслужби обробили приміщення, коли їх покинули відвідувачі.
У Києві поліція виявила порушення карантину: дивіться відео