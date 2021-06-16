Поліцейські досі не змогли встановити особу розбійника. Через це вони звернулися до жителів столиці з проханням поділитися будь-якою інформацією, яка допоможе розкрити злочин.

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Якщо зловмисника затримають, а його провину доведуть у суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про напад на магазин "КЮЗ" у Києві

Чоловік з рушницею зайшов до ювелірного магазину на вулиці Голосіївській, 19 о 18:18. Він одразу почав погрожувати працівникам закладу та почав обчищати вітрини.

Забравши коштовності, зловмисник втік. О 18:24 він вже заходив на станцію метро "Голосіївська".

За 22 хвилини потому чоловік вийшов на поверхню з підземки на "Почайній".



Після нападу чоловік зняв маску / Фото поліції Києва

Злочин слідчі кваліфікували як розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

Усіх, хто володіє інформацію про злочин, поліцейські просять зателефонувати за номерами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність гарантується.

Дивіться відео розбійного нападу на магазин "КЮЗ" у Києві: