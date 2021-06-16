Поліція шукає розбійника, який обчистив ювелірку, Київський завод пропонує чималу винагороду

Правоохоронці Києва розшукують зловмисника, який 22 травня скоїв розбійний напад на магазин Київського ювелірного заводу. За інформацію, яка допоможе знайти чоловіка, виробник оголосив 100 тисяч гривень нагороди.

Поліцейські досі не змогли встановити особу розбійника. Через це вони звернулися до жителів столиці з проханням поділитися будь-якою інформацією, яка допоможе розкрити злочин.

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Якщо зловмисника затримають, а його провину доведуть у суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про напад на магазин "КЮЗ" у Києві

Чоловік з рушницею зайшов до ювелірного магазину на вулиці Голосіївській, 19 о 18:18. Він одразу почав погрожувати працівникам закладу та почав обчищати вітрини.

Забравши коштовності, зловмисник втік. О 18:24 він вже заходив на станцію метро "Голосіївська".

За 22 хвилини потому чоловік вийшов на поверхню з підземки на "Почайній".



Після нападу чоловік зняв маску / Фото поліції Києва

Злочин слідчі кваліфікували як розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

Усіх, хто володіє інформацію про злочин, поліцейські просять зателефонувати за номерами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність гарантується.

Дивіться відео розбійного нападу на магазин "КЮЗ" у Києві: