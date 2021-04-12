Київська поліція прозвітувала про те, що чоловіка, який облив зеленкою приміщення КП "Київблагоустрій" затримано. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Втім, це не лише за зеленку, а й за те, що у затриманого знайшли незаконну зброю. Хулігану 29 років, він киянин.

Раніше ми писали Погрози, зеленка, пошкоджені авто: хто залякує Київблагоустрій

Атака на Київблагоустрій

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня невідомі люди здійснили атаку на КП "Київблагоустрій" та його керівництво. Спочатку погрози отримав директор КП Микола Бойко – під його будинок принесли "коктейлі молотова", облили бензином ворота й залишили записку.

Наступного дня атаку здійснили й на саме підприємство: закидали приміщення та автівки комунальників зеленкою та обмалювали паркан.

Пов'язують з демонтажем МАФів

Керівництво підприємства ці напади пов’язує з активним демонтажем МАФів, яке відбувається у Києві останнім часом. МАФовики відкрито погрожували працівникам підприємства.

Наразі невідомо чи має відношення затриманий до усіх епізодів, ймовірно він діяв й не сам.