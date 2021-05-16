Інцидент стався за адресою Нижньоюрківська, 31. У поліції 24 каналу наразі відмовились коментувати ситуацію. Тож ми очікуємо на офіційний коментар правоохоронців.

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Правоохоронці прибули на територію фабрики близько 19:00.

За словами продюсера Ready In LED Паші Пластика, поліція пояснила свої дії превентивною операцією через порушення карантину. Однак ніхто з правоохоронців не відповів, які саме карантинні правила порушили.

Пластик наголосив, що усіх відвідувачів пропускали на концерт з суворим дотриманням вимог: маски, температурний контроль, дистанція. Однак поліцейські продовжили стояти біля входу і неохоче пропускали людей всередину.

Організатори вирішили розпочати концерт о 21:15. Музиканти вже готувалися вийти на сцену, коли "у двір заїхав автобус з нарядом поліцейських у масках із палицями і автоматами". За словами Пластика, організатори закрили усі двері, але правоохоронці таки зайшли з боку тераси.

Вимкнули музику, ввімкнули світло і в досить грубій формі скрутили барменів і вивели з приміщення. Світили ліхтариками в обличчя відвідувачів, знімали на відео і наказали всім залишити приміщення,

– наголосив організатор.

Поліція прибула на територію фабрики: дивіться відео

Коментар співачки Ofliyan

Співачка Катерина Офліян розповіла, що вона та її команда встигли зіграти лише 4 пісні. Доки власники закладу спілкувалися з поліцією, співачка зайшла у гримерку.

"Ми зайшли в гримерку, поки власники клубу спілкувалися з поліцією на вході. У якийсь момент вони просто позавалювалися у двері, вікна, в усі дірки, як таргани. У масках, всі в чорному, без показування документів, з ліхтариками в обличчя і цим усім антуражем", – поділилася враженнями Офліян.

Єдиною причиною таких дій поліцейські називали карантин. Вони наголосили, що у закладі Mezzanine мають право перебувати лише 30 людей.

Зверніть увагу! Станом на 16 травня Київ перебуває у жовтій зоні карантину. Масові заходи там дозволені за умови 50% заповнення залу.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу