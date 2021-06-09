Поліція затримала іноземців, які викрали киянина через борги: фото

Для затримання групи з 4 зловмисників, які намагалися вивезти жителя Києва за межі міста, правоохоронцям довелося проводити поліцейську спецоперацію. Викраденого чоловіка звільнили.

Про скоєння злочину правоохоронці дізналися від жінки, яка стала свідком події. Вона повідомила, що на перехресті Вузівської вулиці та проспекту Лобановського невідомі побили чоловіка та затягнули його до машини.

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Оскільки жителька Києва запам'ятала номерні знаки автівки, якою пересувалися ймовірні викрадачі, поліцейські досить швидко вирахували їх місцеперебування.

Розбірки через борг

За годину після повідомлення про напад на чоловіка у рамках спецоперації поліцейські зупинили автівку зі зловмисниками неподалік від Північного мосту.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілого намагалися вивезти за межі міста. Слідчі стверджують, що напередодні між іноземцями та чоловіком виник конфлікт. Киянин нібито не оплатив їм за виконані ремонтні роботи, через що зловмисники буцімто вирішили йому помститися.

Всіх учасників викрадення затримали. Вони виявилися уродженцями іншої держави 1993, 1994, 1994 та 1995 років народження.

За фактом скоєння злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Фігурантам справи вже повідомили про підозру.

Якщо суд визнає чоловіків винними, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.