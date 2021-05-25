Після інциденту Геращенко поширив інформацію, що агресивного чоловіка нібито звати Роман Романюта. Заступник глави МВС попросив небайдужих допомогти знайти його.

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Винуватця знайшли

Вже 25 травня потерпіла сторона у фейсбуці повідомила, що з нею сконтактувався Євген Манесенко. Чоловік визнав свою провину, попросив вибачення та компенсував матеріальні збитки.

За словами винуватця інциденту, він готовий відповідати згідно зі законодавством.

Геращенко помилився з іменем підозрюваного

Водночас Роман Романюта у фейсбуці написав, що "плаває у променях слави".

Сумно, що увагу до моєї скромної персони привернули в негативному контексті та через події, учасником яких я не був,

– зазначив Романюта.

Він уточнив, що з часу інциденту ніхто з поліції з ним не контактував. Чоловік порекомендував Геращенку ретельніше вивчати відео, перш ніж обвинувачувати когось. "Неозброєним оком видно, що моє фото та людина на відео – два різні обличчя", – додав він.

Романюта також зазначив, що як вибачення для нього буде достатньо редагування допису, зокрема правильні дані щодо імені нападника.

Чоловік побив битою водія авто: що відомо

23 травня у Києві водій Volkswagen Touareg пішов на розворот, не пропустивши при цьому машину, яка рухалася зустрічною смугою. Щоб уникнути зіткнення, кермувальник Ford зменшив швидкість і почав сигналити.

У відповідь чоловік, який був за кермом Volkswagen, почав переслідувати Ford, підрізати його та провокувати аварійні ситуації.

Згодом агресивний чоловік вийшов із автівки та почав погрожувати застосувати газовий балончик. Після цього він сів до позашляховика, але почув зауваження про необхідність вивчити правила дорожнього руху. Тоді зловмисник сфотографував номери Ford, закрив обличчя та дістав з багажника биту.

Внаслідок інциденту водій Ford отримав поранення голови, а зловмисник втік.

Геращенко у фейсбуці закликав шукати винуватця 43-річного Романа Романюту.

Дивіться відео побиття водія Ford у Києві: