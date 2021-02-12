Поліція виявила на Київщині та Миколаївщині незаконні звалища небезпечних медичних відходів. Підприємство, яке звозило туди сміття притягнуть до відповідальності.

Правоохоронці підкреслюють, що фірма звозила епідемічно небезпечні медичні відходи до складських приміщень, які не передбачають зберігання та утилізації такого сміття.

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Що знайшли на звалищі

тонни використаного медичного інструменту,

лікарські діагностичні та дезінфекційні засоби,

органічні медичні відходи,

предмети із залишками біологічних рідин.

Також відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19.

Поліція знайшла незаконне звалище медичних відходів: дивіться фото та відео

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Згідно із правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення.

Як покарають підприємців

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання щодо додаткової кваліфікації дій за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.