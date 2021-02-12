Тонни ковідного сміття: поліція знайшла незаконне звалище медичних відходів
Поліція виявила на Київщині та Миколаївщині незаконні звалища небезпечних медичних відходів. Підприємство, яке звозило туди сміття притягнуть до відповідальності.
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці підкреслюють, що фірма звозила епідемічно небезпечні медичні відходи до складських приміщень, які не передбачають зберігання та утилізації такого сміття.
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Що знайшли на звалищі
- тонни використаного медичного інструменту,
- лікарські діагностичні та дезінфекційні засоби,
- органічні медичні відходи,
- предмети із залишками біологічних рідин.
Також відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19.
Поліція знайшла незаконне звалище медичних відходів: дивіться фото та відео
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Згідно із правилами знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню, вони набувають статусу відходів і передаються для знищення.
Як покарають підприємців
Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.
Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватися питання щодо додаткової кваліфікації дій за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
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