Три роки полону через квартиру: поліція звільнила зниклого киянина

Джерело:Поліція Київщини
У Миколаєві зранку 1 квітня звільнили киянина, якого 3 роки утримували в полоні. Також його оголосили в розшук. Зловмисники хотіли заволодіти квартирою чоловіка. Згодом виявилось, що є й інші жертви цього злочинного угруповування.
Потерпілий житель Києва перебував у списку зниклих безвісти від 2017 року. Ймовірно, викрадачі хотіли заволодіти його нерухомістю в Києві.
До теми У Києві затримали кавказців, які викрали юнака: вимагали викуп 1 мільйон доларів
Правоохоронці отримали інформацію про місце перебування киянина в Миколаєві. Коли вони проводили огляд помешкання зловмисників, там виявили двох людей – 52-річного потерпілого та 49-річного киянина. Їх, ймовірно, насильно утримували в будинку.
Місце, де спали утримувані / Фото Нацполіції
До операції затримання залучили правоохоронців із 3 областей. Затримали уродженців Миколаївської та Запорізької областей. Уcі затримані мають різний вік – приблизно 63, 52 і 47 років (народилися в 1958, 1969 та 1974 роках).
Один із затриманих на подвір'ї будинку / Фото Нацполіції
Чоловіків доправили до управління поліції, щоб провести слідчі дії та встановити ролі кожного з них. Також правоохоронці готують підозру, яку мають оголосити всім трьом зловмисникам.
Затриманий підписує документ / Фото Нацполіції
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Чоловіків звинувачують у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, а також у шахрайстві. Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми.
Зверніть увагу Викрав людину та вимагав 150 тисяч доларів: на Буковині судитимуть замовника
Правоохоронці в домі, де тримали полонених / Фото Нацполіції