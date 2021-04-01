Три роки полону через квартиру: поліція звільнила зниклого киянина

У Миколаєві зранку 1 квітня звільнили киянина, якого 3 роки утримували в полоні. Також його оголосили в розшук. Зловмисники хотіли заволодіти квартирою чоловіка. Згодом виявилось, що є й інші жертви цього злочинного угруповування.

Потерпілий житель Києва перебував у списку зниклих безвісти від 2017 року. Ймовірно, викрадачі хотіли заволодіти його нерухомістю в Києві.

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Слідчі дії в помешканні підозрюваних

Правоохоронці отримали інформацію про місце перебування киянина в Миколаєві. Коли вони проводили огляд помешкання зловмисників, там виявили двох людей – 52-річного потерпілого та 49-річного киянина. Їх, ймовірно, насильно утримували в будинку.



Місце, де спали утримувані / Фото Нацполіції

Детальніше про затриманих

До операції затримання залучили правоохоронців із 3 областей. Затримали уродженців Миколаївської та Запорізької областей. Уcі затримані мають різний вік – приблизно 63, 52 і 47 років (народилися в 1958, 1969 та 1974 роках).



Один із затриманих на подвір'ї будинку / Фото Нацполіції

Чоловіків доправили до управління поліції, щоб провести слідчі дії та встановити ролі кожного з них. Також правоохоронці готують підозру, яку мають оголосити всім трьом зловмисникам.



Затриманий підписує документ / Фото Нацполіції

Інший злочини цієї групи

Повідомляють, що під час розслідування до поліції звернулася ще одна жінка.

Вона повідомила, що ці ж люди заволоділи її помешканням.

Саму жінку поселили в приватний будинок одного з сіл Миколаївщини.

Зараз перевіряють причетність групи підозрюваних до цього злочину.

Також правоохоронці намагаються встановити чи були інші потерпілі внаслідок їхніх дій.

Що загрожує за таке порушення

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Чоловіків звинувачують у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, а також у шахрайстві. Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми.

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Правоохоронці в домі, де тримали полонених / Фото Нацполіції