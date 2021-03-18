Хотів підірвати знайому: у поліції повідомили жахливі подробиці вибуху в Боярці – фото
34-річний чоловік, який загинув під час потужного вибуху в селі Боярка під Києвом, ймовірно, сам хотів скоїти злочин. За даними правоохоронців, він намагався закласти саморобну вибухівку під будинком своєї колишньої.
Джерело:Поліція Київської області
За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, слідчі дізналися, що загиблий був уродженцем Криму, який довгий час мешкав у столиці.
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Не дійшов кілька метрів
Бомба, яка раптово вибухнула в руках чоловіка / Фото поліції Києва
- Поліцейські вважають, що чоловік спеціально для помсти обладнав майстерню та придбав необхідні для виготовлення бомби речовини.
- Зробивши саморобний вибуховий пристрій, зловмисник приїхав до Боярки на таксі. Але через кілька хвинил після прибуття за адресою стався вибух.
- До будинку, де мешкає жінка, чоловік не дійшов кілька метрів, а бомба вибухнула у нього в руках.
Вибух був дуже потужним – поліцейські навіть не змогли своєчасно зрозуміти, що внаслідок інциденту хтось загинув.
За фактом вибуху копи розслідують кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. По справі призначено кілька експертиз.
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