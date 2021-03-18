Хотів підірвати знайому: у поліції повідомили жахливі подробиці вибуху в Боярці – фото

34-річний чоловік, який загинув під час потужного вибуху в селі Боярка під Києвом, ймовірно, сам хотів скоїти злочин. За даними правоохоронців, він намагався закласти саморобну вибухівку під будинком своєї колишньої.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, слідчі дізналися, що загиблий був уродженцем Криму, який довгий час мешкав у столиці.

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Як з'ясували правоохоронці, чоловік нещодавно позичив гроші своїй подрузі. Коли ж між парою сталася сварка, зловмисник вирішив помститися жінці, яка відмовилася повертати заборговане.

Не дійшов кілька метрів



Бомба, яка раптово вибухнула в руках чоловіка / Фото поліції Києва

Поліцейські вважають, що чоловік спеціально для помсти обладнав майстерню та придбав необхідні для виготовлення бомби речовини.

Зробивши саморобний вибуховий пристрій, зловмисник приїхав до Боярки на таксі. Але через кілька хвинил після прибуття за адресою стався вибух.

До будинку, де мешкає жінка, чоловік не дійшов кілька метрів, а бомба вибухнула у нього в руках.

Вибух був дуже потужним – поліцейські навіть не змогли своєчасно зрозуміти, що внаслідок інциденту хтось загинув.

За фактом вибуху копи розслідують кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. По справі призначено кілька експертиз.