Хотів підірвати знайому: у поліції повідомили жахливі подробиці вибуху в Боярці – фото

Джерело:Поліція Київської області
34-річний чоловік, який загинув під час потужного вибуху в селі Боярка під Києвом, ймовірно, сам хотів скоїти злочин. За даними правоохоронців, він намагався закласти саморобну вибухівку під будинком своєї колишньої.
За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, слідчі дізналися, що загиблий був уродженцем Криму, який довгий час мешкав у столиці.
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Бомба, яка раптово вибухнула в руках чоловіка / Фото поліції Києва
Вибух був дуже потужним – поліцейські навіть не змогли своєчасно зрозуміти, що внаслідок інциденту хтось загинув.
За фактом вибуху копи розслідують кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. По справі призначено кілька експертиз.