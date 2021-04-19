На вулиці Половецькій у Києві 18 квітня трапився обвал балкону в багатоповерховому будинку. Внаслідок обвалу на 7 поверсі уламки зачепили конструкції балконів на двох нижніх поверхах.

Рятувальники о 14:34 отримали повідомлення про те, що обвалилися обгороджувальні конструкції балкону. Балкон квартири на 7 поверсі зачепив балкони на 6 й 5 поверхах. До слова У Києві посеред вулиці вбили громадянина Азербайджану: відео з місця 18+ На місце інциденту одразу прибула пожежна техніка й 12 рятувальників. Вони зайнялися демонтажем обвислих конструкцій. На щастя, постраждалих чи жертв внаслідок обвалу вдалося уникнути.

Рятувальники зайнялися демонтажем обвислих конструкцій / Фото ДСНС Жителів попереджали про можливість обвалу У столичній держадміністрації розповіли, що 16 квітня обслуговуюча організація ЖЕКу виписала господарям квартири припис щодо стану балкону й необхідності вжити заходів. Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначили, що причини обвалу будуть встановлені згодом. Половецька, 14, у Києві, де стався обвал: карта