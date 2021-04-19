У Києві обвалилися балкони багатоповерхівки: фото
На вулиці Половецькій у Києві 18 квітня трапився обвал балкону в багатоповерховому будинку. Внаслідок обвалу на 7 поверсі уламки зачепили конструкції балконів на двох нижніх поверхах.
Джерело:ДСНС
Рятувальники о 14:34 отримали повідомлення про те, що обвалилися обгороджувальні конструкції балкону. Балкон квартири на 7 поверсі зачепив балкони на 6 й 5 поверхах.
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На місце інциденту одразу прибула пожежна техніка й 12 рятувальників. Вони зайнялися демонтажем обвислих конструкцій.
На щастя, постраждалих чи жертв внаслідок обвалу вдалося уникнути.
Рятувальники зайнялися демонтажем обвислих конструкцій / Фото ДСНС
Жителів попереджали про можливість обвалу
У столичній держадміністрації розповіли, що 16 квітня обслуговуюча організація ЖЕКу виписала господарям квартири припис щодо стану балкону й необхідності вжити заходів.
Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначили, що причини обвалу будуть встановлені згодом.
Половецька, 14, у Києві, де стався обвал: карта
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