Помер Андрій Мелешевич: вчений та експрезидент Києво-Могилянської академії

На 59 році життя помер Андрій Мелешевич – вчений-правознавець, експрезидент Києво-Могилянської академії. На цій посаді він працював 5 років.

Про смерть вченого написав його колега професор університету Василь Ожоган. Згодом сумну звістку повідомили й на офіційній сторінці Києво-Могилянської академії у фейсбуці.

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Коротка біографія

Андрій Мелешевич народився 1962 року. Отримав правничу освіту в Київському національному (тоді – державному) університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузькому університеті в США. У Могилянці він був професором факультету правничих наук, який очолював перед обранням президентом.

Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік. У лютому 2020 року освітянина переобрали на цю посаду, проте Кабінет міністрів відмовився його призначати, посилаючись на тлумачення положень закону "Про вищу освіту".

Хто зараз очолює Академію?

У березні 2021 року призначені вибори очільника університету не відбулися, наступні призначені на 16 вересня. Наразі обов’язки голови навчального закладу виконує Олександра Гуменна.