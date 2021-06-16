Мав золоті руки: що відомо про трагічно загиблого у ДТП лікаря з Києва

Ввечері 15 червня у Києві, поблизу Окружної дороги трапилася жахлива ДТП, в якій загинув 27-річний лікар-травматолог Віктор Заболотний. Він був велосипедистом, якого п'яний пішохід штовхнув під вантажівку.

Видання дізналося, що хлопець був єдиним сином у родині. Крім того, нещодавно він створив власну сім'ю.

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У ДТП загинув Віктор Заболотний

Загиблим виявився лікар-травматолог Київської лікарні №7 Києво-Святошинського району Віктор Заболотний. Чоловікові було лише 27 років. Його батько працює водієм, мама – у школі.

Одружився Віктор 2 роки тому. Його дружина також лікарка, працює в одній із поліклінік цього ж району.

У лікарні про чоловіка дуже позитивно відгукуються – кажуть, мав золоті руки. До нього йшли пацієнти, він був дуже чуйним та уважним до них. Також хлопець працював на швидкій допомозі.



Загиблий лікар лише 2 роки тому одружився / Фото з фейсбуку Віктора Заболотного

Деталі жахливої аварії в Києві

Ввечері 15 червня у Києві п'яний пішохід штовхнув велосипедиста на вантажівку. Після зіткнення з задньою частиною причепа чоловік впав та вдарився головою об бордюр. Від отриманої травми він помер на місці.

Правоохоронці затримали пішохода. Справу кваліфікували за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Якщо провину водія вантажівки визнає суд, йому загрожує до 9 років ув'язнення.

Момент ДТП і кілька хвилин після неї: дивіться відео