Мав золоті руки: що відомо про трагічно загиблого у ДТП лікаря з Києва

Ввечері 15 червня у Києві, поблизу Окружної дороги трапилася жахлива ДТП, в якій загинув 27-річний лікар-травматолог Віктор Заболотний. Він був велосипедистом, якого п'яний пішохід штовхнув під вантажівку.
Видання дізналося, що хлопець був єдиним сином у родині. Крім того, нещодавно він створив власну сім'ю.
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У ДТП загинув Віктор Заболотний
Загиблим виявився лікар-травматолог Київської лікарні №7 Києво-Святошинського району Віктор Заболотний. Чоловікові було лише 27 років. Його батько працює водієм, мама – у школі.
Одружився Віктор 2 роки тому. Його дружина також лікарка, працює в одній із поліклінік цього ж району.
У лікарні про чоловіка дуже позитивно відгукуються – кажуть, мав золоті руки. До нього йшли пацієнти, він був дуже чуйним та уважним до них. Також хлопець працював на швидкій допомозі.
Загиблий лікар лише 2 роки тому одружився / Фото з фейсбуку Віктора Заболотного
Деталі жахливої аварії в Києві
- Ввечері 15 червня у Києві п'яний пішохід штовхнув велосипедиста на вантажівку. Після зіткнення з задньою частиною причепа чоловік впав та вдарився головою об бордюр. Від отриманої травми він помер на місці.
- Правоохоронці затримали пішохода. Справу кваліфікували за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Якщо провину водія вантажівки визнає суд, йому загрожує до 9 років ув'язнення.
Момент ДТП і кілька хвилин після неї: дивіться відео