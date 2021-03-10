У Києві на Лівому березі 10 березня жінка впала з вікна багатоповерхівки. Медики констатували смерть.

Наразі подробиці цієї жахливої трагедії невідомі. У соцмережах повідомляють, що це сталось в ЖК "Паркові озера", що у Дніпровському районі столиці.

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Також невідомий вік цієї жінки та обставини її загибелі – чи це був суїцид, нещасний випадок або ж вбивство. Це встановить слідство.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв про те, що 9 березня в Святошинському районі з 18 поверху вистрибнула школярка. 14-річна дівчинка також померла ще до приїзду швидкої. Вона залишила свої речі на балконі загального користування. Саме так робили інші діти, які вирішили закінчити своє життя, стрибнувши з висоти.

Останнім часом в Києві та інших містах України сталось багато аналогічних випадків. Поліція розглядає вплив соцмереж – ймовірно дітей доводять до самогубств.