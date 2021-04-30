Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що розклад додаткового транспорту в Києві оприлюднять найближчим часом. За словами міського голови, організацією громадського транспорту для всіх, хто бажає поїхати до кладовищ, займатимуться працівники Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

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При цьому Кличко наголосив, що всі відвідувачі кладовищ мають дотримуватися карантинних вимог.

Цвинтарі посилено патрулюватимуть

Для дотримання карантину представники влади розробили порядок відвідування кладовищ на поминальні дні.

Щоб на кладовищах не порушували протиепідеміологічні правила, на поминальні дні кладовища патрулюватимуть бійці Муніципальної варти та посилені наряди поліції.

На кладовищах наводять лад

За словами мера, наразі комунальники займаються наведенням ладу на київських кладовищах. Вони прибирають сміття та відновлюють огорожу, якщо це необхідно.

Згідно з карантинними обмеженнями, кияни мають утримуватися від скупчень людей та правильно носити маски. З 1 травня у столиці діятимуть обмеження жовтої зони.

Які протиепідеміологічні обмеження діятимуть у Києві:

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу