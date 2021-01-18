Попри посилену роботу комунальників внаслідок негоди за вихідні у Києві не вдалося уникнути постраждалих пішоходів. Понад 70 мешканцям столиці довелося звернутися за допомогою до медиків через отримані травми.

Про чималу кількість постраждалих через слизькі дороги та тротуари розповіла керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська. Про це повідомляє "УНН".

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Крім того, за 16 та 17 січня до лікарень з обмороженням кінцівок потрапили 6 киян.

Деякі місця ніхто не прибирав

Де саме травмувалося найбільше всього людей, невідомо. Однак за вихідні комунальники встигли кілька разів прибрати сніг на дорогах. Але безліч власників магазинів та представників ЖЕКів нічого не робили аби зменшити небезпеку людей.

Минулої суботи у Києві внаслідок ожеледиці отримали травми 42 особи.

У неділю медикам довелося надавати допомогу ще 32 мешканцям столиці.

Комунальники продовжують боротьбу з наслідками масштабних снігопадів. На вулицях продовжують працювати десятки одиниць спецтехніки.



Лайфхаки для взуття під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу