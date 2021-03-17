У 2020 році Київ компенсував понад 1 мільярд гривень за проїзд пільговиків. Найбільше профінансовано метрополітен та "Київпастранс".

Точна сума компенсації – 1 мільярд 93 мільйони гривень. За ці гроші протягом року їздило понад 1 мільйона пільговиків.

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За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, "Київський метрополітен" отримав 364,6 мільйона гривень, а "Київпастранс" – 728,5 мільйонів гривень.

Карантинний рік

Важливо зауважити, що восени минулого року пересування транспорту було обмежено у зв’язку з карантином,

– підкреслила Хонда.

Марина Хонда / Фото з її сторінки у фейсбуці marina.honda.kyiv

Всього право на безкоштовний пільговий проїзд у Києві мають 27 окремих категорій громадян. Серед них:

пенсіонери

чорнобильці

люди з інвалідністю

учасники бойових дій

учасники АТО

Держава за пільговиків не платить

Хонда також нагадала, що на державному рівні досі не врегульоване питання компенсації проїзду пільговиків з інших регіонів України. У зв’язку з цим Київрада відтермінувала введення електронного квитка в промислову експлуатацію.

Вона наголосила, що право на пільговий проїзд закріплено законами України та гарантоване державою, але з 2015 року за це платять з місцевого бюджету.