Та що там той карантин: молодь у центрі Києва вийшла на масові гуляння – відео

Джерело:24 канал
У центрі Києва увечері 1 квітня відбулося масове гуляння. На Контрактову площу вийшла здебільшого молодь – із піснями та танцями.
І все це – попри складну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні загалом, та в Києві зокрема. Відео гулянь опублікував у фейсбуці користувач Dmitry Raimov.
До теми Рубан назвав умову для введення комендантської години у Києві
З танцями й піснями люди вийшли на Контрактову площу в Києві ввечері 1 квітня. Про складну ситуацію з COVID-19 в столиці України, так видається, вони забули.
Ситуацію яскраво продемонструвало відео, опубліковане у фейсбуці. У ньому зафіксовано, як молодь відпочиває, та при цьому маски можна побачити далеко не на всіх, а про дотримання соціальної дистанції навіть не мовиться.
Зверніть увагу Локдаун у Києві: у КМДА розповіли, як отримати спецперепустку на проїзд громадським транспортом