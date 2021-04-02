Та що там той карантин: молодь у центрі Києва вийшла на масові гуляння – відео

У центрі Києва увечері 1 квітня відбулося масове гуляння. На Контрактову площу вийшла здебільшого молодь – із піснями та танцями.

І все це – попри складну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні загалом, та в Києві зокрема. Відео гулянь опублікував у фейсбуці користувач Dmitry Raimov.

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У Києві можуть ввести комендантську годину, але поки що – молодь гуляє

З танцями й піснями люди вийшли на Контрактову площу в Києві ввечері 1 квітня. Про складну ситуацію з COVID-19 в столиці України, так видається, вони забули.

І це при тому, що київська влада вже обговорює можливість посилення карантинних обмежень – аж до запровадження комендантської години.

Ситуацію яскраво продемонструвало відео, опубліковане у фейсбуці. У ньому зафіксовано, як молодь відпочиває, та при цьому маски можна побачити далеко не на всіх, а про дотримання соціальної дистанції навіть не мовиться.

Коронавірус у Києві: яка ситуація станом на 1 квітня

За минулу добу (станом на 1 квітня) у Києві виявили 1150 нових випадків інфікування коронавірусом.

Міський голова Віталій Кличко попередив: якщо ситуація погіршиться, влада запровадить додаткові обмеження.

У столиці вже необхідно носити маски у місцях загального користування, не працюють ТРЦ, ярмарки, заборонені масові заходи, а закладам громадського харчування дозволено готувати їжу тільки на винос.

З 5 квітня громадський транспорт Києва працюватиме тільки за спецперепустками.

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