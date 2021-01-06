З початку 2021 року у Києві поліцейські склали 134 адміністративні протоколи через порушення карантинних обмежень. Загалом з березня 2020 року у столиці правоохоронці виписали понад 9 тисяч штрафів.

Особлива увага приділяється не лише наявності масок у людей, а й тому, як правильно вони їх носять. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

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У повідомленні мовиться, що в столиці поліцейські тільки на початку 2021 виписали вже 134 штрафи. Натомість з березня 2020 року, коли почався карантин, показник становить 9864 адміністративних протоколів.

Правоохоронці продовжують роз'яснювати громадянам правила носіння засобів індивідуального захисту та наголошують на дотримуванні соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточення на небезпеку,

– зазначили в пресслужбі.

Крім цього, поліція постійно перевіряє, чи дотримуються карантинних обмежень суб'єкти господарювання. Для проведення таких перевірок створюються мобільні групи правоохоронців.

У випадку виявлення порушень, винних притягують до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Відповідальність за порушення карантину в Україні: що відомо

Президент України у листопаді 2020 року підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту. Мовиться насамперед про обов'язкове носіння масок.

Документ має на меті запобігти поширенню COVID-19 серед українців.



Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу