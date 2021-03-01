Двох чиновників, яких підозрюють у скоєнні корупційного злочину, викрили на гарячому 28 лютого. Затримали їх під час отримання другої частини хабаря у 4 тисячі доларів. Свою "роботу" вони оцінили у 8.

За даними слідства, посадовці вимагали та отримали гроші від посередника. Гроші ж вони отримували за незаконну оборудку з дозволами.

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Тепер їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Що відомо про хабарників з Деснянської райдержадміністрації



Зловмисників затримали під час отримання траншу хабаря / Фото поліції України

Як стверджують у поліції, керівники двох відділів РДА вимагали від підприємця 8 тисяч доларів за надання йому дозволу на встановлення зарядних пристроїв для електрокарів на паркінгах.

Спочатку чиновники отримали через посередника 2 тисячі доларів.

Під час передачі другого траншу у 4 тисячі їх затримали працівники управління стратегічних розслідувань поліції у Києві, а також слідчі Подільського управління.

Ще 2 тисячі зловмисники нібито мали отримати вже після підписання договорів на встановлення обладнання.

Незабаром затриманим оголосять про підозру в отриманні хабаря посадовими особами в особливо великих розмірах.



Високопосадовці Деснянської РДА стали фігурантами провадження через хабар / Фото поліції України