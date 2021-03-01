Керівники відділу Деснянської РДА у Києві попалися на хабарі у 8 тисяч доларів: фото
Чиновників з Деснянської РДА затримали на гарячому / npu.gov.ua
Двох чиновників, яких підозрюють у скоєнні корупційного злочину, викрили на гарячому 28 лютого. Затримали їх під час отримання другої частини хабаря у 4 тисячі доларів. Свою "роботу" вони оцінили у 8.
Джерело:Поліція України
За даними слідства, посадовці вимагали та отримали гроші від посередника. Гроші ж вони отримували за незаконну оборудку з дозволами.
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Тепер їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Що відомо про хабарників з Деснянської райдержадміністрації
Зловмисників затримали під час отримання траншу хабаря / Фото поліції України
- Як стверджують у поліції, керівники двох відділів РДА вимагали від підприємця 8 тисяч доларів за надання йому дозволу на встановлення зарядних пристроїв для електрокарів на паркінгах.
- Спочатку чиновники отримали через посередника 2 тисячі доларів.
- Під час передачі другого траншу у 4 тисячі їх затримали працівники управління стратегічних розслідувань поліції у Києві, а також слідчі Подільського управління.
- Ще 2 тисячі зловмисники нібито мали отримати вже після підписання договорів на встановлення обладнання.
Незабаром затриманим оголосять про підозру в отриманні хабаря посадовими особами в особливо великих розмірах.
Високопосадовці Деснянської РДА стали фігурантами провадження через хабар / Фото поліції України
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