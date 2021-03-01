Керівники відділу Деснянської РДА у Києві попалися на хабарі у 8 тисяч доларів: фото

Джерело:Поліція України
Двох чиновників, яких підозрюють у скоєнні корупційного злочину, викрили на гарячому 28 лютого. Затримали їх під час отримання другої частини хабаря у 4 тисячі доларів. Свою "роботу" вони оцінили у 8.
За даними слідства, посадовці вимагали та отримали гроші від посередника. Гроші ж вони отримували за незаконну оборудку з дозволами.
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Зловмисників затримали під час отримання траншу хабаря / Фото поліції України
Незабаром затриманим оголосять про підозру в отриманні хабаря посадовими особами в особливо великих розмірах.
Високопосадовці Деснянської РДА стали фігурантами провадження через хабар / Фото поліції України