За даними слідства, до кришування незаконної діяльності можуть бути причетні працівники КМДА та колишній нардеп. Щомісяця вони отримували від 5 до 7 мільйонів гривень нелегальних доходів.

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У рамках розслідування працівники СБУ провели обшуки у квартирах та будинках фігурантів провадження.

Ймовірно причетний соратник Кличка



Щомісяця зловмисники отримували величезні кошти / Фото прокуратури Києва

У прокуратурі кажуть, що посадовці організували систематичне вимагання грошей у власників торгових точок у підземних переходах. Бізнесмени при цьому незаконно орендували ділянки у переходах.

До складу угруповання входять близько 20 осіб. Серед них – колишній нардеп, чинні та ексдепутати КМДА.

Оборудка стала можливою завдяки тому, що у 2012 році Київ передав у користування "інвесторам" 228 підземних пішохідних переходів у Шевченківському, Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці.

Підприємці мали ремонтувати та прибирати підземні пішохідні переходи, але при цьому отримали право безконтрольно встановлювати торгові точки без якихось обмежень

Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради та голова однієї з постійних комісій, який нібито контролював значну кількість фірм, що здавали ці торгові площі в суборенду. За даними ЗМІ, ним є голова виконавчого комітету партії "Удар" та колишній нардеп Артур Палатний.



Працівники СБУ вилучили понад 350 тисяч доларів / Фото прокуратури Києва

Всі договори визнані незаконними

Коли у 2016 році Верховний суд визнав фактично всі інвестиційні договори такими, що є уявними та спрямованими на приховування угод по оренді об'єктів комунального майна.

З того часу організатори угруповання буцімто почали вимагати та отримувати гроші від представників бізнесу, що здійснювали роздрібну торгівлю у переходах. Кожного місяця вони збирали з орендаторів платню та забезпечували можливість їх роботи завдяки незаконному підключенню до електромереж комунальних підприємств. З кожної точки щомісяця мали сплачувати від 10 до 15 тисяч гривень.

МАФи мали б демонтувати, але заборону на це нібито лобіював сам Палатний.

Під час обшуків працівники СБУ вилучили документі та гроші – близько 350 тисяч доларів. Більшу частину цих коштів знайшли у колишнього нардепа.

12 травня, коли у межах кримінальної справи тривали обшуки, у переходах станцій метро "Арсенальна" та "Либідська" почався демонтаж торговельних точок.



МАФи, які нібито кришував соратник Кличка, частково демонтували / Фото прокуратури Києва