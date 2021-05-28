Матеріали направили до Печерського районного суду Києва 28 травня. Коли відбудеться перше засідання – поки невідомо.

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Більше про підозру

Слідчі встановили, що у 2018 році між "Київавтодор" та приватною фірмою уклали договір на придбання 2-х мобільних автономних снігоплавильних машин.

Техніка Trecan тоді обійшлася бюджету 32,4 мільйона гривень.

Тоді підозрюваний був головним механіком і членом тендерного комітету.

За даними прокуратури, він діяв всупереч інтересам "Київавтодору".

Зокрема, чоловік не провів належного моніторингу цін на вказане обладнання.

Тому він сформував заявку на придбання снігоплавильних машин за завищеними цінами.

Експерти встановили, що внаслідок цього, бюджету завдали шкоди у 2,6 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

Чоловіка будуть судити за порушення статтею про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Максимальне покарання за нею – від 2 до 5 років в’язниці.

Зверніть увагу! У Києві 12 і 13 травня обшукали приміщення основних комунальних установ Києва. Зокрема, правоохоронці були в Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та у Київміськсвітлі. Згодом прийшли й у Київський електровагоноремонтний завод.