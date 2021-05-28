Посадовця "Київавтодор" будуть судити: завищував ціни техніки

Київська прокуратура направила до суду матеріали справи, де фігурує посадовець "Київавтодору". Його підозрюють в тому, що він закупив снігоплавильні машини за завищеними цінами.
Матеріали направили до Печерського районного суду Києва 28 травня. Коли відбудеться перше засідання – поки невідомо.
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Більше про підозру
- Слідчі встановили, що у 2018 році між "Київавтодор" та приватною фірмою уклали договір на придбання 2-х мобільних автономних снігоплавильних машин.
- Техніка Trecan тоді обійшлася бюджету 32,4 мільйона гривень.
- Тоді підозрюваний був головним механіком і членом тендерного комітету.
- За даними прокуратури, він діяв всупереч інтересам "Київавтодору".
- Зокрема, чоловік не провів належного моніторингу цін на вказане обладнання.
- Тому він сформував заявку на придбання снігоплавильних машин за завищеними цінами.
- Експерти встановили, що внаслідок цього, бюджету завдали шкоди у 2,6 мільйона гривень.
Яке покарання загрожує
Чоловіка будуть судити за порушення статтею про службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Максимальне покарання за нею – від 2 до 5 років в’язниці.Зверніть увагу! У Києві 12 і 13 травня обшукали приміщення основних комунальних установ Києва. Зокрема, правоохоронці були в Департаменті містобудування, Київзеленбуді, Київському інституті земельних відносин, Спецжитлофонді, Київавтодорі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики та у Київміськсвітлі. Згодом прийшли й у Київський електровагоноремонтний завод.