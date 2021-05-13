У результаті правоохоронці повідомили про підозру 3 чинним та 4 колишнім високопосадовцям. Про це рішення повідомили 13 травня.
Передісторія Обшуки у Києві: прокуратура прийшла у Департамент соцполітики КМДА
Що відомо про результати обшуків
Санкціоновані обшуки проводили у:
- заступника директора Департаменту соцполітики;
- головного спеціаліста відділу;
- завідувача сектору;
- у колишнього начальника відділу Департаменту соцполітики.
Правоохоронці вилучили документи та чорнові дописи. Цього вистачило, щоб повідомити службовцям про підозру.
Про схему службовців в КМДА: деталі
- Ці службовці створили схему, за якою уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами.
- Надбавка на ціну складала понад 106%.
- Це призвело до збитків на суму понад 13,5 млн гривень.
- Поліцейські встановили, що кожен з учасників "схеми" виконував свою роль. Наприклад, координація дій, забезпечення підпису під договорами, розробка "потрібної" тендерної документації.
Яка відповідальність передбачена законом
Службовцям інкримінують привласнення майна в особливо великому розмірі групою осіб через зловживання службовим становищем.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.