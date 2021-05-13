7 посадовців КМДА присвоїли 13,5 мільйонів гривень: їм повідомили про підозру

У Департаменті соцполітики КМДА 12 травня пройшли обшуки. Працівники прокуратури шукали докази у справі про розкрадання 13,5 мільйонів гривень з бюджету.

У результаті правоохоронці повідомили про підозру 3 чинним та 4 колишнім високопосадовцям. Про це рішення повідомили 13 травня.

Передісторія Обшуки у Києві: прокуратура прийшла у Департамент соцполітики КМДА

Що відомо про результати обшуків

Санкціоновані обшуки проводили у:

заступника директора Департаменту соцполітики;

головного спеціаліста відділу;

завідувача сектору;

у колишнього начальника відділу Департаменту соцполітики.

Правоохоронці вилучили документи та чорнові дописи. Цього вистачило, щоб повідомити службовцям про підозру.

Про схему службовців в КМДА: деталі

Ці службовці створили схему, за якою уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами.

Надбавка на ціну складала понад 106%.

Це призвело до збитків на суму понад 13,5 млн гривень.

Поліцейські встановили, що кожен з учасників "схеми" виконував свою роль. Наприклад, координація дій, забезпечення підпису під договорами, розробка "потрібної" тендерної документації.

Яка відповідальність передбачена законом

Службовцям інкримінують привласнення майна в особливо великому розмірі групою осіб через зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.