7 посадовців КМДА присвоїли 13,5 мільйонів гривень: їм повідомили про підозру

13 травня 2021 , 10:14
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Джерело:

Київська міська прокуратура

У Департаменті соцполітики КМДА 12 травня пройшли обшуки. Працівники прокуратури шукали докази у справі про розкрадання 13,5 мільйонів гривень з бюджету.

У результаті правоохоронці повідомили про підозру 3 чинним та 4 колишнім високопосадовцям. Про це рішення повідомили 13 травня.

Передісторія Обшуки у Києві: прокуратура прийшла у Департамент соцполітики КМДА

Що відомо про результати обшуків

Санкціоновані обшуки проводили у:

  • заступника директора Департаменту соцполітики;
  • головного спеціаліста відділу;
  • завідувача сектору;
  • у колишнього начальника відділу Департаменту соцполітики. 

Правоохоронці вилучили документи та чорнові дописи. Цього вистачило, щоб повідомити службовцям про підозру.

Про схему службовців в КМДА: деталі

  • Ці службовці створили схему, за якою уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами.
  • Надбавка на ціну складала понад 106%.
  • Це призвело до збитків на суму понад 13,5 млн гривень.
  • Поліцейські встановили, що кожен з учасників "схеми" виконував свою роль. Наприклад, координація дій, забезпечення підпису під договорами, розробка "потрібної" тендерної документації.

Яка відповідальність передбачена законом

Службовцям інкримінують привласнення майна в особливо великому розмірі групою осіб через зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

 

Автор: Вікторія Андрєєва