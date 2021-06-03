На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Деталі аварії на місці з’ясовують правоохоронці.

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ДТП в Києві: деталі

  • Аварія сталася на Набережно-Рибальській дорозі близько 08:30.
  • Водій автомобіля Toyota не дотримався дистанції.
  • Через це він протаранив Chevrolet у задню частину.
  • Він вилетів у відбійник, ще й зачепив третього учасника руху – авто Ford.
  • На місце ДТП прибув екіпаж патрульних.
  • Вони провели алкотест – в крові у водіїв алкоголю не виявлено.

 