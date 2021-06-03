Потрійна ДТП на Набережно-Рибальській в Києві: авто влетіло у відбійник – фото

На вулиці Набережно-Рибальська зранку 3 червня сталася ДТП. Один з автомобілів врізався у відбійник, ще дві машини значно деформувалися.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Обставини аварії на місці з'ясовують правоохоронці.
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- Аварія сталася на Набережно-Рибальській дорозі близько 08:30. Водій автомобіля Toyota не дотримався дистанції.
- Через це він протаранив Chevrolet у задню частину. Він влетів у відбійник, ще й зачепив третього учасника руху – авто Ford.
- На місце ДТП прибув екіпаж патрульних. Вони провели алкотест – в крові у водіїв алкоголю не виявлено.