Потрійна ДТП на Набережно-Рибальській в Києві: авто влетіло у відбійник – фото

3 червня 2021 , 06:35
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Джерело:

"ДТП Київ"

На вулиці Набережно-Рибальська зранку 3 червня сталася ДТП. Один з автомобілів врізався у відбійник, ще дві машини значно деформувалися.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Обставини аварії на місці з'ясовують правоохоронці.

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ДТП в Києві: деталі

  • Аварія сталася на Набережно-Рибальській дорозі близько 08:30. Водій автомобіля Toyota не дотримався дистанції.
  • Через це він протаранив Chevrolet у задню частину. Він влетів у відбійник, ще й зачепив третього учасника руху – авто Ford.
  • На місце ДТП прибув екіпаж патрульних. Вони провели алкотест – в крові у водіїв алкоголю не виявлено.

 

Автор: Вікторія Андрєєва