На Повітрофлотському проспекті у Києві легковик жорстко влетів у маршрутку: відео
Чергова аварія сталася вранці 16 лютого неподалік від міжнародного аеропорту "Київ". Легковик Opel Astra на чималій швидкості наздогнав мікроавтобус "Богдан".
Джерело:dtp.kiev.ua
Внаслідок зіткнення передня частина автівка майже заїхала під маршрутку. Чи були у салоні машин пасажири, наразі невідомо.
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Про постраждалих невідомо
За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій Opel не дотримався безпечного інтервалу та їхав із перевищенням швидкості.
Внаслідок аварії досить серйозні пошкодження отримали обидва транспортних засоби. У "Богдана" значно пом'явся ззаду, а от "німець" залишився без передньої частини машини.
Дивіться відео з місця зіткнення легковика та маршрутки у Києві:
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