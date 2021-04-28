Пояснює самообороною: у Києві затримали чоловіка, який вбив та розчленував знайомого – відео 18+

За кілька годин після того, як у Голосіївському районі Києва знайшли сумку з тілом вбитого чоловіка, правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Чоловік у всьому зізнався.

Підозрюваним у справі про жорстоке вбивство чоловіка виявився 30-річний уродженець одного з сіл Караглицького району Київщини. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. Якщо суд визнає його винним у скоєнні злочину.

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Зловмисник перебуватиме під вартою, доки суд не обере йому запобіжний захід. Прокурори вже готують відповідне клопотання, а також оформлюють документи для повідомлення чоловікові про підозру.

Вбив вдома

Після того, як перехожий знайшов сумку з понівеченим тілом вбитого, слідчі встановили особу померлого. Ним виявився 34-річний раніше судимий киянин.

Правоохоронці також з'ясували, що вбити потерпілого міг його знайомий, 30-річний мешканець столиці. Незабаром ймовірного вбивцю затримали.

Як розповів слідчим сам чоловік, померлий неодноразово крав й нього речі. Під час конфлікту, який призвів до трагедії, зловмисник схопився за ніж та завдав кілька ударів. Сталося це у квартирі в Голосіївському районі Києва.

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що оборонявся від нападу опонента.

Також чоловік зазначив, що після вбивства думав, що йому робити. Він вирішив відрізати голову вбитого ножем, а його тіло запакував у сумку. Після цього сховав залишки у різних місцях.

Зловмисник вказав поліцейським, де перебувала голова потерпілого. Його слова підтвердилися.

Слідчі дії щодо жахливого вбивства киянина тривають.

Дивіться відео зізнання киянина у вбивстві знайомого:

Зранку 28 квітня у Голосіївському районі Києва перехожий під час вигулу собаки випадково знайшов сумку з тілом чоловіка без голови. Киянин звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.