Пояснює самообороною: у Києві затримали чоловіка, який вбив та розчленував знайомого – відео 18+

За кілька годин після того, як у Голосіївському районі Києва знайшли сумку з тілом вбитого чоловіка, правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Чоловік у всьому зізнався.
Підозрюваним у справі про жорстоке вбивство чоловіка виявився 30-річний уродженець одного з сіл Караглицького району Київщини. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. Якщо суд визнає його винним у скоєнні злочину.
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Також чоловік зазначив, що після вбивства думав, що йому робити. Він вирішив відрізати голову вбитого ножем, а його тіло запакував у сумку. Після цього сховав залишки у різних місцях.
Зловмисник вказав поліцейським, де перебувала голова потерпілого. Його слова підтвердилися.
Слідчі дії щодо жахливого вбивства киянина тривають.
Дивіться відео зізнання киянина у вбивстві знайомого:Зранку 28 квітня у Голосіївському районі Києва перехожий під час вигулу собаки випадково знайшов сумку з тілом чоловіка без голови. Киянин звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.